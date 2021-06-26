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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Ünlülerin avukatı intihar etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ünlülerin avukatı intihar etti
Kadıköy'de, Merdivenköy'de bir rezidansın 5. katından atlayan avukat Hüseyin Ersan Alioğlu, yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu (39), geçen çarşamba günü kaldığı rezidansın 5. katından atladı. Hastaneye kaldırılan Alioğlu kurtarılamadı. Yakınlarının emniyette verdiği ifadede, Alioğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle son günlerde psikolojisinin bozuk olduğunu söyledikleri öğrenildi. Alioğlu'nun cenazesi dün Bolu Gerede'de defnedildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hüseyin Ersan Alioğlu'nun ölüme ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.
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Ünlülerin avukatı intihar etti
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