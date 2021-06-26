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Giriş Tarihi: 26.6.2021 17:58

Virajı alamayan sürücü şarampoldeki zemine çarptı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Virajı alamayan sürücü şarampoldeki zemine çarptı

Kırıkkale'de virajı alamayan sürücünün kullandığı otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de virajı alamayan sürücünün kullandığı otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sürücü F.K. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek toprak zemine çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Virajı alamayan sürücü şarampoldeki zemine çarptı
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