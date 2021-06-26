Virajı alamayan sürücü şarampoldeki zemine çarptı

Kırıkkale'de virajı alamayan sürücünün kullandığı otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücü F.K. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek toprak zemine çarptı.



Kazada sürücü ile birlikte otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.