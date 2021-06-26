Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitiyor, 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı bitti mi sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere, kabine kararları ile sokağa çıkma kısıtlamasında düzenlemeye gidildi. Aşılamanın hız kazanması, koronavirüs vaka sayısının hızla düşmesi ile yasakların biteceği tarih iple çekilmeye başlandı. Bugüne kadar yapılan kısıtlama uygulamasında pazar günlerine münhasır kısıtlamalar devam ediyordu. Son Kabine Toplantısı ile yasaklar ne zaman bitecek sorusu yanıt buldu. Peki Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitiyor? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve 1 Temmuz yasaklar kalkıyor mu? İşte yasaklarda son durum