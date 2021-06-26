Yere düşen silah cinayete neden oldu! Kayınvalidesinin ölümüne yol açtı

İddialara göre; bir hastanede depo personeli olarak çalışan Volkan Yılmaz (35) ve eşi Ebru Yılmaz, çocukları A.Y. ve E.E.E.'yi Esenler Birlik Mahallesi'nde yaşayan anneanneleri Mediha Kıs'a bıraktı. Çift önceki gece saat 23.50 sıralarında çocuklarını almak için adrese gitti. Eve gittiklerinde elektrik mühendisi olan kayınbiraderi S.K. (31) çocuklardan A.Y.'nin kendi başına eve gittiğini söyledi. İddialara göre baba Volkan Yılmaz, çocuğu geç saatte eve tek başına gönderdiği için S.K.'ya sinirlendi ve ikilinin arasında tartışma yaşandı.

İddialara göre evin önünde yaşanan kavga sırasında Volkan Yılmaz çantasındaki tabancasını çıkarmak istedi. Yere düşen tabanca aniden ateş aldı ve silahtan çıkan kurşun Mediha Kıs'ın çenesine saplandı. Kıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan Volkan Yılmaz da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı bağlantı yolundaki viyadükte intihar etmek üzereyken İstanbul Polisi tarafından yakalandı. Volkan Yılmaz ifadesinde "Tabancayı çantadan çıkartırken yere düştü. Yere düşünce de ateş aldı. Kazayla oldu. Böyle bir amacım yoktu" dedi. Zanlı adliyeye sevk edilirken "O benim annemdi" diye bağırdı. Olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak balistik ve detaylı incelemeler sonrasında netleşecek. Soruşturma sürüyor.