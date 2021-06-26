YKS YORUMLARI: YKS TYT ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

2021 YKS SINAV YORUMLARI

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Zeki çevik ahlaklı

@hasbel_keder

Yks tayfa turkce sorulari cok zordu dicek simdiden yaziyim

Can Average Enjoyer

@canyenidir

Sınav çok iyi geçti ilk 30 dakikada tüm soruları yaptım çıktım çalışsaydınız #YKS #yks2021

sedanur arar

@Sedararr4

Bir kaç saat sonra kesin herkes paragraflardan şikayet edecek bak demedi demeyin #yks2021

frankie.

@painofrankie

Sınavdan çıkan herkese geçmiş olsun. Emeklerinizin karşılığını alırsınız inşallah. Bu sınav kötü bile geçtiyse unutmaya çalışın çünkü lisans okumak istiyorsanız sizin için AYT çok önemli. Tekrardan geçmiş olsun. #yks2021

Erennn

@_theren

YKS'ye gireceğiz TYT'den kork TYT'ye girdik problemlerden kork paragraflardan kork hadi onları geçtik AYT'ye girdik bu sefer mat 2 den kork edebiyattan kork kork kork ne lan bu kork #yks2021

ÖSYM CAPS

@osymcapss

Türkçe sorularını Ahmet Mithat Efendi hazırlamış gibiydi. #yks2021

Calo

@haymaniaplus

Türkçede niye sürekli 2 şık arasında kaldım ya

#yks2021

@iam_elfi

Agalar sınav twiti atmak için geldim atıp geri gitçem #yks2021

Boşver Kübra

@bosverrkubra

#yks2021 yanlışlıkla üni kazandım galiba o ne güzel sınavdı öyle yiğidim

Rumeysa ÇELEBİ

Eleyici bir sınavdı ve galiba elenenler arasında ben de varım #yks2021

aurora

@yaarennkoca

akışı bozan cümle neydi nokur biri söylesin ya #yks2021

scofield

@tinercimayki

matematik netim dolardan daha düsük gelicek galiba #yks2021 #tyt2021 #yks21

Ayça

@withyazgi

fen hariç süper geçti bu kadar kolay beklemiyodum #yks2021

irem

@merilozoff

sınavdan çıktım eve gidiyorm cerrahpasa garanti bu arada

#yks2021

mery

@merymerss

sosyal çok basitti valla laf ettim 3 4 senelik bilgilerimle çözdüm bilgiye de gerek yoktu aslında ya da ben salladım #yks2021

SUAT

@suatuncer

Turkce gecen senelere oranla nispeten daha kolaydi paragraflar normaldi yani bir KPSS degil. Ama Matematik, MSÜ sorulari gibi gorsellere ve uzun sorulara yer verildi. Yani sure yetmiyordu hicbir şekil dhhdhd

#tyt2021 #yks2021

ezgi

@ezgiiucaar

sınavım o kadar iyi geçti ki yarınkine girmeme gerek bile yok kesin geliyor veterinerlik sonunda aldık emeklerimizin karşılığını #yks2021 #şükürmoment

yusuflazmik retikulum

@ysufozttr

Türkçeyi baya güncellemişler geçen yıldan çok daha kolaydı

#yks2021

ceyMTereyağıTropik içecek

@ceydssrt

Herkes soruların oyalayıcı oldupunu söylüyor ya zaten az zaman veriyorsunuz bari şunu yapmayın of neyse oyalayıcıysa herkese oyalayıcı diyeceğim de öyle olmuyor işte #yks2021

YKS TYT sınav yorumları geldikçe haberimize eklenecektir…

2021 YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021 YKS soruları, cevapları, sınavdan sonra ÖSYM AİS sayfasında ve ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanacak. AİS sayfasında tüm sorular belirli bir süre içinde gösterilirken, ÖSYM'nin web sitesinde soruların sadece yüzde 10'u gösterilecek.