Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını sebebiyle sınavda maske takılıp takılmadığını merak edenler YKS'de maske takmak zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. Geçen sene sınava giren öğrenciler salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek ancak sınav görevliler maskelerini çıkartmamıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, konuyla ilgili açıklama yaparken YKS'de maske takmak zorunlu mu? 2021 YKS'de maske takılacak mı, takılmayacak mı? İşte yanıtı…

YKS'DE MASKE ZORUNLU MU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS'ye dair merak edilenleri açıkladı. Aygün, YKS'de maske çıkarılabilir mi konusuna da netlik kazandırdı. Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacak. Detaylar şöyle;