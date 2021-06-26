Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını sebebiyle sınavda maske takılıp takılmadığını merak edenler YKS'de maske takmak zorunlu mu sorusuna yanıt arıyor. Geçen sene sınava giren öğrenciler salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek ancak sınav görevliler maskelerini çıkartmamıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, konuyla ilgili açıklama yaparken YKS'de maske takmak zorunlu mu? 2021 YKS'de maske takılacak mı, takılmayacak mı? İşte yanıtı…
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS'ye dair merak edilenleri açıkladı. Aygün, YKS'de maske çıkarılabilir mi konusuna da netlik kazandırdı. Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacak. Detaylar şöyle;
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından YKS hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacak.
Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacak. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunuz. Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2021-YKS Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 ÖSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz."
Bu çerçevede; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca uygulanacak usul ve esaslar şu şekilde sıralandı:
Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.