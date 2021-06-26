Yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi! Milyon dolarlık yumurta...



Tavuklara şifalı bitkiler yedirdiğini de sözlerine ekleyen Akar "Şifalı bitkiler kökler veya tohumlar içerisinde buluna etken maddeleri tavuğa yedirerek tavuğun bunu embriyolojik canlı neslinin devamı olan yumurtaya geçişini sağlamak. Biz insan olarak bu yumurtayı tükettiğimizde de bizden 1 önceki safa da ayrıştırılmış, etken maddeleri başka bir embriyolojik canlı tarafından muhafaza edilmiş olduğundan dolayı da direk geçişini sağlayacağız insan bedenine. Birinci sentez ile uğraşmayacağız biz buna çift sentez diyoruz. Bizden önce çok güçlü bir yumurta haline gelmiş gıda ürününe dönüştürme projesi. İlerleyen safhalarda yararlı etken maddeleriyle ilgili özellikle yumurta üzerinden bu projelerin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Örneğin bazı sağlık sorunlarıyla ilgili şifalı bitkileri ayrıştırarak o kümeste buluna tavuklara bu yemleri yedirerek o sağlık sorunu olan insan o yumurtayı tavsiye etmek. Diğer sağlık sorunu olan insana da ona yarayacak olan şifalı bitkileri yedirdiğimiz tavuk yumurtasını tavsiye ederek sağlık sorunlarının çözümüne destek sağlamak doğal yöntemlerle. Burada bulunan otlar, kökler aktar ve çok sekiden bulunan şifahane mantığı ile hazırlandı. Buradaki amacımız doğa ile entegre olarak neler yapabiliriz. Biz şu anda tavuklarımızdan elde ettiğimiz yumurtalarla tavukların 2'inci nesline geçtik. Şimdi 3'üncü nesille de geçiş yapacağız" ifadelerini kullandı.

