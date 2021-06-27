21 yaşındaki genç silahlı saldırıda öldü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre; Sinan Karadeniz silahlı saldırıya uğradı.

İddiaya göre; bir grup şüpheli arabayla Karadeniz'in bulunduğu sokağa geldi. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen taraflar, tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Arabayla sokağa gelen gruptan biri belindeki silahı çekerek Sinan Karadeniz'i kovaladı, daha sonra ateş açtı. Sinan Karadeniz başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, ağır yaralı gence yardım etmek için sokağa döküldü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadeniz, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç, hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri; olayın yaşandığı sokağı güvenlik şeritleriyle çevirerek incelemelerde bulundu. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Silahlı saldırgan ve beraberindekilerin kimliğini belirleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.