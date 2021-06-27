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Giriş Tarihi: 27.6.2021

5 bin posta güvercini yarışmada kayboldu

5 bin posta güvercini yarışmada kayboldu
Birleşik Krallık'taki Peterborough'da düzenlenen güvercin yarışında, yaklaşık 5 bin güvercin kayboldu. Yarışmada, yaklaşık 9 bin posta güvercini havalanarak North East'e doğru yola çıktı. Ancak güvercinlerin yarısından fazlası North East'e ulaşamadı. Posta güvercinlerinin yön bulmak için dünyanın manyetik alanını kullandığı, ancak jeomanyetik bir fırtına ile yön algılarının bozulmuş olabileceği belirtiliyor. Güvercin yetiştiricisi Richard Sayers "Tarihimizdeki en feci yarış günlerinden birini yaşadık" diye konuştu.
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5 bin posta güvercini yarışmada kayboldu
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