6 bin 929 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj için harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'ya kıyısı olan 7 ilde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Caddebostan Sahili'nden ve Kocaeli Körfezi'nden başlatılan çalışmalar, 392 bölgeye yayılmış durumda. Bugüne kadar bin 775 atık su numunesi alınarak tahlil edildi. Diğer taraftan Bakanlık Marmara Denizi kıyısındaki atık su arıtma tesislerini anbean takip ederken, denetimlerini de aksatmıyor.



Bin 500'den fazla kişinin yer aldığı temizlik seferberliğiyle ilgili sosyal medyadan bir duyuru yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, seferberliğin 18'inci gününde 425 bölgede çalışmaların sürdüğünü belirterek şu bilgiyi paylaştı: "25 Haziran'da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6 bin 929 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 25 Haziran itibarıyla illerimizde, İstanbul'da 3 bin 102 metreküp, Kocaeli'nde 438 metreküp, Bursa'da 153 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 691 metreküp, Çanakkale'de 714 metreküp, Yalova'da 1677 metreküp müsilajı düzenli depolama sahalarına gönderdik. 6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizimiz için gece gündüz demeden sahadayız."