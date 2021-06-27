Abdest Nasıl Alınır? - Abdest Alma Sırası Ve Erkek Kadın İçin Abdest Alımı Anlatımı

Başta namaz olmaz üzere birçok ibadet öncesinde yapılan dini temizliğe abdest adı verilir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Maide suresinde abdest alma önemi apaçık vurgulanmıştır. Hadis kaynaklarında da abdest almak ile ilgili çeşitli bilgiler yer almaktadır. Namaz öncesinde abdest nasıl alınır sorusuna cevap arayarak bu temizliği en doğru şekilde yapmak isteyenler doğru yerdeler. Abdest nasıl alınır kadın ve erkek için ayrıca merak konusu olmaktadır. Peki, abdestin farzları nelerdir? Namaz abdesti alınışı, alma sırası hem resimli hem de videolu anlatımı ile bu başlık altında yer alıyor.

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest alınışı şöyle:

Niyet Edilir Ve Ardından Besmele Çekilir: "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" Eller Yıkanır: Eller üç defa parmak uçundan başlayarak bileğe kadar yıkanır. Parmakta yüzük varsa mutlaka çıkarılmalı, parmak aralarının yıkanmasına ise özen gösterilmelidir. Ağız Yıkanır: Sağ el kullanılarak üç kere ağza su verilir. Ağız iyice çalkalanmalıdır. Burun Yıkanır: Sağ el kullanılarak üç kere buruna su verilir. Ardından sol el ile sümkürülerek burun temizlenir. Yüz Yıkanır: Üç defa yüz yıkanır. Alından saçların bittiği noktaya, çene altına ve kulakların yumuşağına kadar yüzün her tarafı iyice yıkanmalıdır. Kollar Yıkanır: Önce sağ kol dirseklere kadar üç kere iyice yıkanır. Ardından sol kol yine dirseklere kadar üç defa yıkanır. Baş Mesh Edilir: Ele su dökülerek sağ elin içi ve parmaklar başucuna koyulup dörtte biri mesh edilir. Kulaklar Yıkanır: Her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların içi mesh edilir. Kulakların arka kısmına kadar mesh edilmelidir. Boyun Mesh Edilir: Baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir. Ayaklar Yıkanır: Abdest alma işleminin son aşaması ise ayakların yıkanmasıdır. Önce sağ ayak topuk kemiğine kadar iyice yıkanır. Ardından sol ayak yıkanır. Ayakları yıkarken parmak aralarının iyice temizlenmesine dikkat edilmelidir.

NAMAZ ABDESTİ NASIL ALINIR KADIN VE ERKEK ANLATIMI

Bayan ve erkeklerin abdest alınışında herhangi bir farklılık yoktur. Kadınlarda yukarıdaki anlatıma göre abdest alabilir.

Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazından önce bu anlatımdaki önemli ayrıntılara dikkat ederek abdestinizi en doğru şekilde alabilirsiniz.

ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?

Elleri dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak.

Yüzü yıkamak.

Başın dörtte birini mesh etmek.

Topuklarıyla birlikte ayakları yıkamak.

ABDESTİN SÜNNETLERİ:



1. Abdest almaya niyet etmek



2. Abdeste eûzü besmele ile başlamak.



3. Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak



4. Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek.



5. Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak.



6. Yıkanan organları ovmak.



7. Ağza üç kere su almak.



8. Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak.



9. Burna üç kere su vermek ve sol elle sümkürmek.



10. Yıkanan her organı üç kere yıkamak.



11. Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak.



12. Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak.



13. Sakalı olanların sakalını hilallemesi.



14. Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek.



15. Kulakları meshetmek.



16. Boynu meshetmek.



17. Başın tamamını meshetmek.



18. Parmakların arasını hilallemek.

ABDEST ALMANIN ÖNEMİ İLE İLGİLİ AYET

Kur'ân-ı Kerîm'de abdestle ilgili hükmü açıklayan, "Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın" (el-Mâide 5/6) meâlindeki âyet, Medine döneminde nâzil olmuştur. Namazın ise Mekke döneminde Mi'rac gecesi farz kılındığı, Cebrâil'in Hz. Peygamber'e namaz ve abdesti öğreterek birlikte abdest alıp namaz kıldıkları ve söz konusu âyetin nüzûlünden önce asla abdestsiz namaz kılınmadığı, siyer âlimlerinin üzerinde ittifak ettikleri bir husustur. Abdestin ilgili âyetle farz kılındığı, daha önceleri ise namaz için abdest almanın mendub olduğu yolundaki münferit görüşler bir yana, bütün müslüman âlimler abdestin Cebrâil'in öğretmesiyle Mekke'de namazla birlikte farz kılındığını, zikredilen âyetin de mevcut bir hükmün ehemmiyetine binaen teyit ve takriri mahiyetinde olduğunu kabul ederler. Böylece abdest, üzerinde ihtilâf söz konusu olamayacak kesin ve müstakil bir nassa dayandırılmış olup, namaza bağlı tâli bir hüküm mülâhazasıyla zamanla önemsenmeyerek ihmal edilmesi ihtimali ortadan kaldırılmıştır.

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