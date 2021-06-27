Adana'da duygusal anlar: Sınava şehit babasının meslektaşları götürdü



'ÖMÜR BOYU ANLATACAĞIM BİR ANI OLDU'



Polislerin her zaman ailesinin yanında olduğunu ve bu nedenle de gurur duyduğunu belirten Alperen Savaş, "Benim için çok farklı bir deneyim, ömrüm boyunca anlatacağım bir anı oldu. Sınav heyecanım var. Sınavımın güzel geçeceğini düşünüyorum. Daha çok sözel alanlara yönelip coğrafya, tarih ve edebiyat bölümlerini tercih etmek istiyorum. Daha sonra da bürokrasiyle ilgilenmeyi düşünüyorum" diye konuştu.