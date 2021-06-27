Addetmek nedir, ne demek, addetmek ne anlama geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Dilimize Arapça'dan geçen sözcüğün YKS sınav sorusu olarak öğrencilerin karşısına çıkması gündem oldu. Addetmek kelimesini ilk kez duyan öğrenciler sınav sonrası addetmek kelimesinin anlamını sorgulamaya başladı. Peki Addetmek nedir, ne demek? Addetmek nasıl yazılır? YKS TYT sınavında sorulan Addetmek sorusu sosyal medyada gündem oldu!

ADDETMEK NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ADDETMEK ANLAMI

Addetmek kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Addetmek, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Addetmek kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Saymak

ADDETMEK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Üftade artık meseleyi kapanmış addediyor.