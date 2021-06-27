YKS'de çıkan Ahi Evran sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin üniversiteye geçişi için ilk aşama olan, YKS sınavının ilk oturumu biter bitmez soru yorumları ile ilgili olarak Ahi Evran kimdir, türbesi nerede sorusuna yanıt aranıyor. Asıl adı Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas olan Ahi Evran, 1171 yılında Azerbaycan'ın hoy şehrinde doğmuş ve 1262 yılında Kırşehir'de vefat etmiştir. Ahmet Yesevi'nin talebelerinin sohbetlerinde bulunmuştur. Peki Ahi Evran kimdir, türbesi nerede, kaç yılında yaşadı ve ne zaman öldü? İşte Ahi Evran hayatı ve hakkında merak edilenleri…

AHİ EVRAN KİMDİR?

Anadolu'nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan Ahi Evran hayatı ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Asıl adı Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas olan Ahi Evran, 1171 yılında Azerbaycan'ın hoy şehrinde doğmuş ve 1262 yılında Kırşehir'de vefat etmiştir. Ahi Evran, ilk eğitimini hoy'da almıştır. Ahmet Yesevi'nin talebelerinin sohbetlerinde bulunmuştur. Hacı Bektaş veli ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamıştır. YKS'de sınav sorusu olarak öğrencilerin karşısına çıkan Ahi Evran hayatı ile ilgili bilgiler şöyle;