Alanya'da çıkan orman yangını vatandaşları korkuttu

Yangına 2 helikopter, 7 arazöz, 3 itfaiye aracıyla çok sayıda personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler, yakın olan seralara sıçramadan ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yaklaşık 7 dönümlük alanın yandığı bölgede ekipler soğutma çalışması yaparken, seraların ve yerleşim yerine yakın olması kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.