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Giriş Tarihi: 27.6.2021 20:40

Alanya'da çıkan orman yangını vatandaşları korkuttu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da çıkan orman yangını vatandaşları korkuttu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde çıkan orman yangını, yakın olan yerleşim ve seralara sıçramadan ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.30 sıralarında Alanya'nın Soğuksu Mahallesi Gözüküçüklü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangına 2 helikopter, 7 arazöz, 3 itfaiye aracıyla çok sayıda personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler, yakın olan seralara sıçramadan ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yaklaşık 7 dönümlük alanın yandığı bölgede ekipler soğutma çalışması yaparken, seraların ve yerleşim yerine yakın olması kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Alanya'da çıkan orman yangını vatandaşları korkuttu
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