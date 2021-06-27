Alanya'da yeraltı konteynerler hizmete girdi

Alanya Belediye ekipleri son olarak Kadıpaşa ve Saray mahalleleri arasında oluşturulan yeni prestij caddesinde yeraltı çöp konteyner montajını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Alanya Belediyesi geçtiğimiz yıllarda prestij caddelerinin oluşturulmasıyla birlikte hayata geçirdiği yeraltı konteynersistemi sayesinde tek noktadan, trafik akışını aksatmadan, akaryakıt ile personel ve zamandan tasarruf sağlanarak çöp toplama hizmeti veriyor. Bu kapsamda son olarak Saray ve Kadıpaşa mahalleleri arasında oluşturulan yeni prestij caddesi de yeraltı konteynerleri ile donatıldı.

"YERALTI KONTEYNIRLARINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Kentimizde temizlik hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve aynızamanda kentin vitrinini güzelleştirmek amacıyla oluşturduğumuzYeraltı Çöp Konteyner Sistemini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Prestij Caddelerimizin tamamında bu sistemi uyguluyoruz. Modern ve estetik bir görünüm, hem de personel ve zamandan tasarruf sağlıyoruz." dedi.