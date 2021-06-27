Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da dün gece meydana gelen kazada Etimesgut'tan Gölbaşı'na doğru ilerleyen otomobil sürücüsü Ahmet S, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta bulunan Sema B, Ceyda K. ve Gizem K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ahmet S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikameti tek şeride düşürüldü.

TIR'ın sürücüsü Mustafa K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyet, kazayla ilgili soruşturma başlattı.