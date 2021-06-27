Baba-oğul rekabeti

İstanbul Beykoz
'da 17 yaşındaki Kamil Esat Yavuz, 47 yaşındaki babası Hüseyin Yavuz
'la birlikte aynı okulda sınava girdi. Sınav öncesi baba Yavuz oğlundan sınavla ilgili taktik aldı. Oğul Yavuz "Babamla gelmek heyecanlandırdı. Babamın sınavda beni geçmesi biraz korkutuyor, ufak bir rekabet var aramızda" dedi. Sinop
'ta da kızıyla iddiaya giren bir baba da, 30 yıl sonra üniversite sınavına girdi. İstanbul'da Hatemoğlu İlkokulu'nda sınava giren çocuklarını veliler heyecan içinde beklemeye başladı. Herkes çocuğunu beklerken genç kız 30 yıldan sonra sınava giren annesinin heyecanına ortak oldu. Sınava giren annesini bekleyen bir genç kız, "Sınav için çok çalıştı. Çok emek gösterdi. 30 yıldan sonra girdi. Ben de seneye gireceğim" dedi. Öte yandan, sınava koşarak son anda yetişenler de görüldü. İstanbul'da torunlarıyla birlikte sınava giren 70 yaşındaki Yeter Gül 'Okumanın yaşı yok' dedirterek, azmiyle herkese örnek oldu.