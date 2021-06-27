Koronavirüs sürecinde en çok etkilenen sektörlerden birisi de bankacılık oldu. Banka şubelerinin çalışma saatlerinde, pandemiye bağlı olarak çalışma belirli aralıklarla değişiklikler yapıldı. 1 Temmuz'da tam normalleşmeye geçilecek olmasıyla birlikte, bankaların çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Bu doğrultuda, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank gibi çeşitli bankalarda işlemleri olanlar, bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor.

HAFTA İÇİ BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebiliyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İşte, hafta içi bankaların güncel çalışma saatleri 2021