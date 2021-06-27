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Giriş Tarihi: 27.6.2021 15:22

Bilardo kafede yasa dışı kumara suçüstü! 31 bin lira ceza yediler!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bilardo kafede yasa dışı kumara suçüstü! 31 bin lira ceza yediler!

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı davranılan bir bilardo kafede yasa dışı kumar oynayan ve salgın tedbirlerine uymayan dokuz kişiyi tespit etti. Dokuz kişiye 31 bin 221 lira ceza kesildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında mekanlara yönelik denetimler yaptı. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir bilardo kafede yapılan denetimlerde; maske ile sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan dokuz kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 31 bin 221 lira idari para cezası kesildi.

Adreste bulunan ve yasa dışı kumar oynayan dört kişiye de "Kabahatler Kanunu" kapsamında idari para cezası kesildi.

İş yeri sorumlusu S.E. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. Adres; Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Bilardo kafede yasa dışı kumara suçüstü! 31 bin lira ceza yediler!
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