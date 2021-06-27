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Giriş Tarihi: 27.6.2021

Bingöl’deki 5.2’lik deprem Elazığ’ı vurdu

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’deki 5.2’lik deprem Elazığ’ı vurdu

Bingöl Kiğı’da 11 saniye süren yer sarsıntısı 5 ilde daha hissedildi. Elazığ’ın Bingöl sınırındaki köylerde kerpiç evler yıkıldı. Orhan Mutlu damı çöken evinden çocuklarını son anda çıkardı. Elif ninenin kolu kırıldı

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde önceki gece meydana gelen 5.2'lik deprem Mardin, Diyarbakır Tunceli, Elazığ ve Erzincan da da hissedildi. Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerindeki kerpiç evler hasar gördü. 80 haneli ve 250 nüfuslu Kuşbayırı köyünde, depreme evinde yakalanan Orhan Mutlu, çocuklarını çıkardıktan sonra, evden battaniye alıp kaçarken dam çöktü. Ahıra düşen ve taşın altında kalan Mutlu, çocuklarının yardımı sonucu küçük sıyrıklarla kurtuldu.

Depreme abdest almaya giderken yakalanan 92 yaşındaki Elif Kaynak da düşünce kolunu kırdı. Köyde yine yaşlı bir kadının kolunun kırıldığı öğrenildi. Muhtar Mehmet Düve ise köydeki birçok evde hasar olduğunu söyledi. Deprem anını yaşayan İlyas Yazıcı, "Balkonda oturuyorduk. Çok şiddetli gürültü ile birlikte 10-11 saniye kadar sarsıntı sürdü" dedi. Çan köyünde yaşayan Remziye İbel de, "Bahçede otururken, önümüzdeki semaver devrildi. Hemen felçli olan babamın yanına koştum. Sarsıntının ardından bir toz bulutu oluşunca, her tarafın yıkıldığını zannettik" dedi. Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirirken, hasar gören köylere giden AFAD ve jandarma ekipleri, çadır kurmaya başladı. Kızılay da kumanya dağıttı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi.

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Bingöl’deki 5.2’lik deprem Elazığ’ı vurdu
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