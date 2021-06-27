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Giriş Tarihi: 27.6.2021 16:43

Bingöl’deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bingöl’de iki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere ve Dedebağı köylerinde 2 gün önce ormanlık alanda çıktı. İki gündür süren orman yangınına havadan ve karadan destekle söndürülme işlemi devam ediyor.

Bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle yaklaşık 15 kilometrelik alana yayıldı. Yangının ilk gününden itibaren bölgede müdahale çalışmalarına başlayan Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen personeller ve Kahramanmaraş'tan gönderilen helikopter de destek veriyor. 40 kişilik yangın söndürme ekibine çevre sakinleri, jandarma ve korucular da destek veriyor. Kahramanmaraş'tan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri de havadan yangına müdahale ederken, Genç Kaymakamı Arif Gül sürekli yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip ediyor.

Yangının etkisini sürdürdüğü Dedebağ köyü sakinlerinden Hacı Mehmet Keleş, "Bölgemizde önceki gün çıkan orman yangınında Güzeldere köyü ormanlık alanı yanmaktadır. Sağ olsun devletimiz vargücü ile dünde beri burada aralıksız çalışıyor. Bütün araç ve gereçlerle bölgede çalışmalarına aralıksız olarak devem ediyorlar. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

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Bingöl’deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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