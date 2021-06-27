Bu fedakârlığa şapka çıkarılır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarındaki fedakârlığından ötürü sosyal medyadan teşekkür ettiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
'nde görevli hemşire Eda Meral
, hastalığına rağmen aşılama çalışmalarına gönüllü destek veriyor. Hastanenin göğüs, kalp ve damar cerrahi servisinde görev yapan iki çocuk annesi Meral, Kovid-19 ile mücadeleye destek olmak için asıl görevinin yanında aşılama çalışmalarına da gönüllü katılıyor. Yakın zamanda pankreasındaki tümör nedeniyle ameliyat geçiren ve tedavi süreci devam etmesine rağmen görevinin başında olan Meral, salgının bir an önce sona ermesi için tüm sağlık çalışanları gibi canla başla çalışıyor. Meral, salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ve fedakârlıkla görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.
'HERKES AŞISINI YAPTIRSIN'
Salgın nedeniyle herkesin sevdikleriyle aralarına mesafe koymak zorunda kaldığını ifade eden Meral, "Kesinlikle aşımızı yaptıralım, askeri okulda okuyan oğlumu bir yıldır salgın nedeniyle göremiyorum. Bu aşılama biterse inşallah çocuğuma kavuşacağım, o yüzden herkes aşısını yaptırsın. Bir an önce virüsten kurtulalım diye hepimiz özveriyle çalışıyoruz" diye konuştu.