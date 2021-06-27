Çaldığı plakaları çaldığı araca takıp hırsızlık yaptı! Yakalandı ve tutuklandı

İstanbul Polisi; iddialara göre Avcılar, Başakşehir ve Sultangazi'de mala zarar verme, otodan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık, oto hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karışan bir kişiyi yakaladı. H.A. isimli şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramalarda; çalıntı olduğu değerlendirilen çuvallar içerisinde yaklaşık iki bin adet tekstil malzemesi, bir levye, bir demir kesme aparatı, iki spiral, bir matkap, bir kaynak makinası ve iki sahte araç plakası ele geçirildi. Şüphelinin kullandığı aracı Bağcılar'dan çaldığı, üzerine takılı sahte plakların ise Esenyurt İlçesi'nden çalındığı iddia edildi. Şüpheli tutuklandı.