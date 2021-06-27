Çorlu'da tüyler ürperten vahşet: Üvey annesini öldürdü!

TAKSİCİ İHBAR ETTİ



İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan taksici, Çorlu'dan aldığı kız çocuğunun şüpheli hareketlerde bulunduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine, çalışma başlatan polis, taksiyi İstanbul Silivri ilçesinde durdurarak, E.N.O.'yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen E.N.O.'nun polisteki ilk ifadesinde, üvey annesiyle tartıştığını ve bu nedenle önce İngiliz anahtarıyla darbettiğini daha sonra da bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.