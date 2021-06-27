Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları konseri iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde VE Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde bu yıl 2'incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışlarının Halikarnas Kupası'nın ödül töreninin ardından gerçekleşmesi planlanan konser iptal edildi.

Marmaris Körfezi'nden başlayarak Datça ve Bodrum güzergahında yapılan yarışmanın Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül törenin ardından konser olacağı açıklanmıştı. Ancak bölgede süren yangınlarda orman işçisi Görkem Hasdemir'in şehit olmasın üzerine konserin iptal edildiği açıklandı.

Türkiye, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Hollanda'dan 37 yelkenli yat ile 300 sporcunun katıldığı Halikarnas Kupası'nın ödül töreni kupa takdimiyle sınırlandırıldı.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmaris İçmeler bölgesinde meydana gelen orman yangınında şehit olan Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Şu anda yangınla mücadele veren tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Bu şartlar altında düzenlenecek ödül töreni programımızdaki konser etkinliğini iptal ediyoruz. Programımız kupa takdimiyle sınırlandırılmıştır."