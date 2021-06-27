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Giriş Tarihi: 27.6.2021 12:53 Son Güncelleme: 27.6.2021 12:59

Dernekte kumar oynayan 34 kişiye 149 bin lira ceza

DHA
Dernekte kumar oynayan 34 kişiye 149 bin lira ceza

Eskişehir’de dernekte kumar oynarken yakalanan 34 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 149 bin 124 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla derneğe baskın yapan polis ekipleri, 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 34 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 149 bin 124 lira idari para cezası kesildi.


Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

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Dernekte kumar oynayan 34 kişiye 149 bin lira ceza
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