Doktor Duygu sır oldu

CUMA GÜNÜ DİPLOMASINI ALACAKTI

Duygu Eda Altıngeyik'in Cuma günü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenecek olan diploma töreni için hazırlık yaptığı öğrenildi. Arkadaşları ile birlikte ablasının kaybolduğu güzergahta güvenlik kameralarını inceleyen Mehmet Altıngeyik, "Şu ana kadar bir ize rastlamadık" diye konuştu.