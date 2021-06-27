Edirne’de şiddetli fırtına ağaçları devirdi

EDİRNE
'DE etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Trakya
'da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli
ve Tekirdağ
çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşların, ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ile hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Meteorolojinin uyarısının ardından Edirne'de kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Saat 10.00 sıralarında havanın aniden kararmasıyla birlikte çıkan fırtına, kuvvetli yağışla birlikte etkili oldu. Fırtına, Bosnaköy
yolunda dev ağaçları kökünden söktü. Yola ve bir araç üzerine devrilen fırtına nedeniyle Bosnaköy yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Fırtınanın etkili olduğu Karaağaç Mahallesi'nde de bir aydınlatma direği devrildi. Fırtına Selimiye Camisi altında bulunan Yediyol bölgesinde de etkili oldu. Burada devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Fırtınada şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kentte, belediye ekipleri gelen ihbarları değerlendirip devrilen ağaçları kaldırdı. DHA