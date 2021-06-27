Elif Çakal'ın olay yerinden kaçan arkadaşları konuştu: “Düştüğünü görünce korkup kaçtık”

İstanbul Sultangazi ilçesinde 4 arkadaşıyla pikniğe giden 15 yaşındaki Elif Çakal uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan iki kız arkadaşı gözyaşı dökerken olay yerinden kaçan 2 erkek arkadaşının ifadesi alındı. Kaçan kişilerin olayın ardından başımız belaya girer diye korktukları için kaçtıklarını söyledikleri öne sürüldü. Elif Çakal'ın cesedi düştüğü yerden çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar Mevkii'nde yaşandı. Elif Çakal, 4 arkadaşıyla piknik yapmak için ormanlık alana gitti, burada bir süre alkol alıp eğlenen arkadaşlar arasında sözlü tartışmada yaşandı.

İddiaya göre; Elif Çakal, "Ben o çocuğu çok seviyorum" dedikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan düştü. Elif Çakal'ın düştüğünü gören 2 erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken 2 kız arkadaşı ise olay yerinde saatlerce ağladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki genç kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Elif Çakal'ın cesedi ise düştüğü kayalık alandan 4 saat süren çalışma ile çıkarıldı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Sultangazi Asayiş Büro ekipleri olay yerinden kaçan iki arkadaşının da ifadesine başvurdu. İki arkadaş ifadelerinde; düştüğünü görünce 'Başımız belaya girer diye korkup kaçtık' dedikleri öne sürüldü.

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.