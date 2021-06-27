Fuhuş çetesi için hesap vakti

İSTANBUL
'DA, 29 Ocak'ta 7 ayrı ilçede 32 adrese yapılan fuhuş
operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianamede, fuhuş çetesinin iş ilanıyla ağına düşürdüğü yabancı uyruklu kadınların çaresizliğinden faydalanarak, tehdit ve şantaj yoluyla fuhuşa sürüklediği kaydedildi. Şüphelilerin fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarını örgütlü bir şekilde işledikleri belirtildi. Operasyonda, aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalanırken, yabancı uyruklu 13 mağdur kadın kurtarılmıştı. Cihat E. liderliğindeki fuhuş çetesi, 'Örgüt kurmak, üye olmak' ve 'fuhuş için aracılık ve yer temin etmek' suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak.