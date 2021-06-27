Fuhuş çetesi için hesap vakti

Büyükçekmece Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerinin Esenyurt'ta bir adresin fuhuş yeri olarak kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatarak, adreste ikamet eden yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı farklı arabalarla başka adreslere gittikleri tespit edildiği anlatıldı. Belirlenen adreslerde oturan kadınların çok sık değiştiği ve bu adreslere fuhuş müşterisi olan kişilerin gelmediği, kadınların aynı araçla farklı adreslere fuhuş amaçlı götürüldüğü, aracı ise Şener Y. nin kullandığı, fuhuş olaylarının patronun ise Cihat E. olduğu aktarıldı.

İddianamede, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçunun aydınlatılabilmesi, şüphelilerin yakalanabilmesi, fuhuş yaptırılan mağdur kadınların kurtarılması amacıyla farklı tarih ve saatlerde Esenyurt Akevler Mahallesi üzerindeki adres ve çevresinde ekipler tarafından çalışma yapıldığı belirtildi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, Esenyurt'ta bulunan dairenin Özbekistan uyruklu Farıda G. isimli kadın ile Ümit A.'nın kiraladığı, bu daireye çok sayıda Özbekistan uyruklu kadının gelip gittiği ve kısa bir süre sonra ayrıldıkları yerlerine başka yabancı uyruklu kadınların geldikleri aktarıldı. Esenyurt'ta tespit edilen adreslerdeki dairelere giren çıkan kişilerin ikamette oturan kişiler ile beraber siteye giriş yaptıklarında isimlerini misafir kayıt defterine kaydetmedikleri iddianamede kaydedildi.

Dairenin Khaled S. adına kiralandığı, bu dairede Özbekistan uyruklu Dınara T. ile ev arkadaşı olarak birlikte kaldıkları Şener Y.'nin ise siteye giriş çıkış yaptığı belirtildi. Dınara ve Khaled'in aralarında tartışma çıkması sonucu Dınara'nın ikametten ayrıldığı ve yerinin bilinmediği bu nedenle ulaşılamadığından suçun tespit edilemediğine yer verildi. Soruşturma kapsamında 15 şüpheliden oluşan örgütte Cihat E. örgüt lideri diğer şüpheliler ise örgüt üyesi olarak belirlendi. İddianamede, müşteriler ve şüpheliler arasında geçen görüşmelere ait tape çözümlerine yer verildi. Konuşmaların içeriği özetle; örgüt üyelerinin ve mağdur kadınlar arasında fuhuş amaçlı müşteriye gidileceği, gidilecek yerin neresi olduğu ve fuhuş karşılığı ne kadar para alınacağının konuşulduğu görüşme çözümleri aktarıldı.

32 ADRESE OPERASYON

Soruşturma kapsamında alınan kararlar doğrultusunda yapılan fiziki takipler sonucu tespit edilen eylemler iddianamede yer aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla iletişimleri tespit altına alınan şüphelilerin yakalanması, fuhuş suçunun mağdurlarının kurtarılması amacıyla Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Bağcılar ve Zeytinburnu ilçelerinde 32 ayrı adreste 29 Ocak günü saat 06.00 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalanırken, yabancı uyruklu 13 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Mağdur kadınların ifadelerinde internetteki iş ilanlarını aradıklarını, karşılığında fotoğraf ve bilgi istediklerini ardından villada temizlik işi yapacaklarını söyledikleri ve arabayla gelip aldıklarını kendilerine ayda 40-50 bin lira para kazanabileceklerini ve bunun için erkeklerle saatlik olarak cinsel ilişkiye gireceklerini söyledikleri ifade edildi. Mağdur kadınların kabul etmemesi üzerine ise tehdit ve darp ederek fuhuş yapacağını başka şansının olmadığını söyledikleri, daha sonra pasaportlarına el koymaya çalışıldığını, kendilerinin de korktukları için mecburen para karşılığı erkekler ile cinsel ilişkiye girmeyi istemeyerek kabul ettikleri belirtildi.

İddianamede, "İfadelerin bir kısmı, iletişimin tespiti tutanakları dikkate alındığında şüphelilerin üzerine atılı olan fuhuş suçunu işledikleri anlaşılmaktadır" denildi.

TELEFONLARI İNCELENDİ

Şüphelilerin ele geçirilen telefon incelemelerinde suça yönelik mesajlaşma içeriklerinin olduğu, fuhşa aracılık ve ücret notlarına ilişkin resimlerin olduğu, bazı mağdur bayanların pasaport ve kimlik resimlerinin bulunduğu, ayrıca fuhuş suçu ile alakalı resimlerin olduğu tespit edildi.

ÇARESİZLİKLERİNDEN YARARLANDILAR

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ülkemize para kazanmak için gelen yabancı uyruklu kadınlarla irtibata geçerek, Esenyurt'ta evlerde konaklamalarını sağladıkları, mağdurların çaresizliklerinden faydalanarak fuhuşa sevk ettikleri, kazanılan fuhuş parasından mağdurlara kısmen pay verdikleri ve fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerine yer verildi.

Şüphelilerin, fuhuş yapmak istemeyen kadınlara tehdit ve darp ile fuhuş yaptırdıkları, müşterileri Whatsapp uygulamasına davet ederek buradan mağdur kadınlara ait resimler gönderdikleri, seçilen kadınları ise müşterilerin yine bu uygulama üzerinden gönderdiği konuma servis ederek gizlilik içerisinde fuhuş yaptırdıkları, yapılan soruşturmadan ve fiziki takiplerden ve alınan ifadelerinden anlaşılmıştır denildi.

Tespit edilen suç örgütünün yöneticileri ve üyeleri tarafından suç örgütünün hiyerarşik yapısından faydalanılarak ve geniş bir zaman dilimi içinde icra edildiği dolayısıyla şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 'fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek yer temin etmek' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.