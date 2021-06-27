Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Giresun'un Alucra ilçesinde aşırı yağışın oluşturduğu hasarlar gideriliyor
Giriş Tarihi: 27.6.2021 16:59

Giresun'un Alucra ilçesinde aşırı yağışın oluşturduğu hasarlar gideriliyor

AA
Giresun'un Alucra ilçesinde aşırı yağışın oluşturduğu hasarlar gideriliyor

Giresun'un Alucra ilçesinde yağışın meydana getirdiği hasarların giderilmesi çalışmaları devam ediyor.

AFAD ekipleri, ilçede dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışla ilgili ilk incelemelerinde, kent merkezinde birkaç ev ve iş yerinde su baskınları yaşandığını, bir okul binasının duvarının kısmen yıkıldığını belirledi.

Mahalle ve köy yollarında heyelanlar yaşanan ilçenin Karabörk köyünde ise 10 koyunun toprak kayması nedeniyle telef olduğu tespit edildi.

Kaymakamlık ve Alucra Belediyesi ekiplerinin yanı sıra AFAD İl Müdürlüğü, ilçe genelinde hasarların giderilmesi için çalışmalara devam ediyor.

Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun'un Alucra ilçesinde aşırı yağışın oluşturduğu hasarlar gideriliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA