Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'daGizli ve özel numaraya kapatma: Özel ve bilinmeyen numaraların araması nasıl kapatılır?

Gizli numaralardan gelen çağrılar bazı kişiler için oldukça rahatsız edici olabiliyor. Özellikle iş hattı kullananlar veya yoğun telefon görüşmesi yapmak durumunda kalan kişiler, numaralarını kiminle paylaştığını ve gelen çağrıların kimden olduğunu bilmek istiyor. Bu gibi durumlarda telefon kullanıcıları, özel veya bilinmeyen numaralar gelen çağrıları almayı tercih etmiyorlar. GSM operatörleri bunun için bir yöntem oluşturdu ve böylelikle gizli ve bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları engelleme yöntemi geliştirdi. İşte ayrıntılar…

Gizli numara nedir?

Arama yaparken karşı tarafın numaranızı görmesini engelleyen sisteme gizli numaradan arama işlemi denilmektedir. Telefonun arama kısmından #31# tuşlamasını gerçekleştirdikten sonra aramak istediğiniz numarayı tuşlamanız ve aramanız, karşı tarafa telefon numaranızın gitmesini engelleyecektir. Bunu bir güvenlik yöntemi olarak kullanan ve arama yaparken numarasını paylaşmak istemeyen birçok kişi tercih etmektedir. Ancak gizli numaradan gelen çağrılardan rahatsız olanlar için bu durumun engellenmesi de oldukça basit ve kısa süreli bir işlemdir.

Turkcell özel numara kapatma işlemi nasıl yapılır?

Türkcell operatör kullanıcıları, telefonlarını gizli numaraya kapatmak için basit bir tuşlama yöntemi uygulayabilirler. Ayrıca, Turkcell diğer operatörlerden farklı olarak, gizli numara ile arayan kişiye bir sesli mesaj dinletiyor ve bu mesajda karşı tarafa numarayı gizlemeden aradığında ulaşılabilir olduğunu belirtiyor.

Telefonunuzun 'arama' bölümünden, *253# simgelerini tuşlayın ve arama işlemini gerçekleştirin.

Bu işlemi tekrar yaptığınızda, hattınız tekrar gizli numaralara açık hale gelecektir.

Vodafone özel numara kapatma işlemi nasıl yapılır?

Vodafone operatör kullanıcıları, telefonlarını özel numaradan gelen çağrılara kapatmak için oldukça basit bir SMS yöntemini tercih edebilirler.

Telefonun 'mesajlar' bölümünden 'mesaj yaz' kısmına giriş yapın. Daha sonra metin bölümüne ' GIZLI AC' yazın ve bu mesajı 7046'ya gönderin.

Bu işlemin ardından telefonunuz bilinmeyen numaralardan gelecek olan çağrıları engelleyecektir.

Türk Telekom özel numara kapatma işlemi nasıl yapılır?

Özel hayata duyulan saygı ve gizlilik ilkesine bağlı olarak, Türk Telekom da tıpkı diğer operatör şirketleri gibi gizli numaradan çağrı almak istemeyen kullanıcılar için aramaları engelleme hizmetini sunmaktadır.

Türk Telekom abonesi olanlar, telefonlarının 'arama' bölümünden *253# simgelerini tuşlayarak arama işlemini gerçekleştirmeleri durumunda telefonları gizli numaradan gelen çağrılara kapatılacaktır.

Kullanıcılar, eğer tekrar hatlarını gizli numaradan gelen çağrılara açmak isterse aynı işlemi tekrarlamaları yeterli olacaktır.

Bimcell özel numara kapatma işlemi nasıl yapılır?

Bimcell kullanıcıları da diğer GSM operatörleri gibi telefonlarını gizli numaraya kapatabilmektedir.

Telefonun 'arama' kısmından *253# simgelerini tuşlayarak arama işlemini gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır.

Bu işlem sonucunda telefonunuz gizli numaradan gelen çağrılara tamamen kapatılacaktır.

Gizli numara nasıl öğrenilir? Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom gizli numara bulma