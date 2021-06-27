Göçükte can pazarı

Olay, sabah saatlerinde Kestel
ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde meydana geldi. Barakfakih Narlıdere yolu üzerinde yapılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışması sırasında göçük yaşandı. 45 yaşındaki İbrahim
Gönül kazı yapılan çukura malzeme almak için girdiği sırada toprak kayması sonucu 6 metrelik çukurda mahsur kaldı. İş arkadaşları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, arama kurtarma, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD
koordinesinde yapılan çalışmalara Nilüfer Arama Kurtarma
ekipleri de destek verdi. Göçük altında kalan Gönül, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu makara halat sistemiyle etrafındaki topraklar temizlenerek çıkarıldı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak çıkarılan Gönül, 112 sağlık ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine
kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. İHA