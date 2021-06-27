Güveninin kurbanı oldu: Para ödemeden arabasını alıp kaçtılar

Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan Emrah Madenci adlı vatandaş, otomobilini 172 bin liraya satmak istedi.

İlanın ardından Faik B, Bedirhan A, ve Mehmet A, adlı kişilerin kendisiyle iletişime geçerek aracı almak istediklerini söylediği Madenci, 165 bin 500 liraya anlaşıp 500 lira kapora aldı. Ertesi gün devir işlemleri için Emrah Madenci alıcılarla buluştu. Devir öncesi 23 bin lira daha ödeme yapan Faik B, paranın geri kalanı olan 142 bin lirayı da satış işlemini imzaladıktan sonra, bankadan kredi çekerek vereceğini belirtti.

Anlaşmaya güvenen Madenci, noterde araç devrini gerçekleştirdi. İşlemlerin ardından Madenci ile birlikte bir tatlıcıya giden çay içip tatlı yediler. Alıcılar daha sonra bankadan para çekme bahanesiyle devrini aldıkları otomobil ile oradan ayrıldı. Tatlıcıda bir süre bekleyen Madenci, bankaya gittiklerini söyleyen şahısları telefonla aramasına rağmen ulaşamayınca dolandırıldığını anladı.

Madenci, Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.