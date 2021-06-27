Haketmek nasıl yazılır? Haketmek yazılışı ve okunuşu! TDK'ye göre haketmek birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

Haketmek nasıl yazılır sorusuna yanıt aranıyor. Dilimizde sürekli kullanılan sözcüğün YKS sınav sorusu olarak öğrencilerin karşısına çıkması gündem oldu. Haketmek kelimesinin yazılışını merak eden öğrenciler sınav sonrası Haketmek nasıl yapılır sorusunun yanıtını sorgulamaya başladı. Peki Haketmek nasıl yazılır? TDK'ye göre haketmek birleşik mi, ayrı mı yazılır? YKS TYT sınavında sorulan haketmek sorusu sosyal medyada gündem oldu!
Haketmek (Yanlış Kullanım)
Hak etmek (Doğru Kullanım)
Çok çalıştığı için hak ettiği parayı kazanıyor.
Sen bu yaptıklarımı çoktan hak ettin.
Doğru bir karardı, müdürlüğü tek o hak etti zaten.
Herkese hak ettiği gibi davranan bir adamdı.
Hak etmek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre hak etmek kelimesi anlamı şu şekildedir:
- bir emek karşılığı hakkı olan şeyi elde etmek, hak kazanmak
- layık olduğu kötü karşılığı almak
- bir başarı dolayısıyla ödüllendirilmek
- Kadın dergileri bizi göklere çıkarıyorlardı, bunu da hak etmemiştik.