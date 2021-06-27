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Haberler Yaşam Haberleri Haketmek nasıl yazılır? Haketmek yazılışı ve okunuşu! TDK'ye göre haketmek birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?
Giriş Tarihi: 27.6.2021 13:28 Son Güncelleme: 27.6.2021 13:29

Haketmek nasıl yazılır? Haketmek yazılışı ve okunuşu! TDK'ye göre haketmek birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

Haketmek nasıl yazılır? Haketmek yazılışı ve okunuşu! TDK'ye göre haketmek birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren adaylar sınavda karşılarına çıkan haketmek kelimesinin nasıl yazıldığına ilişkin olarak haketmek nedir, ne demek sorusuna yanıt arıyor. Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan haketmek kelimesi emek karşılığı olarak hak kazanmak anlamını taşıyor. YKS sınav soruları arasında yer alan kelimenin sosyal medyada gündem olmasıyla kelimenin yazılışı merak ediliyor. Peki Haketmek nasıl yazılır? TDK'ye göre haketmek birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Haketmek nasıl yazılır sorusuna yanıt aranıyor. Dilimizde sürekli kullanılan sözcüğün YKS sınav sorusu olarak öğrencilerin karşısına çıkması gündem oldu. Haketmek kelimesinin yazılışını merak eden öğrenciler sınav sonrası Haketmek nasıl yapılır sorusunun yanıtını sorgulamaya başladı. Peki Haketmek nasıl yazılır? TDK'ye göre haketmek birleşik mi, ayrı mı yazılır? YKS TYT sınavında sorulan haketmek sorusu sosyal medyada gündem oldu!

HAK ETMEK NASIL YAZILIR?

Haketmek (Yanlış Kullanım)

Hak etmek (Doğru Kullanım)

HAK ETMEK KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Çok çalıştığı için hak ettiği parayı kazanıyor.

Sen bu yaptıklarımı çoktan hak ettin.

Doğru bir karardı, müdürlüğü tek o hak etti zaten.

Herkese hak ettiği gibi davranan bir adamdı.

HAK ETMEK NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Hak etmek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre hak etmek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- bir emek karşılığı hakkı olan şeyi elde etmek, hak kazanmak

- layık olduğu kötü karşılığı almak

- bir başarı dolayısıyla ödüllendirilmek

HAK ETMEK KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aslında bu hayat pahalılığında, ona hak ettiği parayı veremediğimizi biliyoruz.

- Kadın dergileri bizi göklere çıkarıyorlardı, bunu da hak etmemiştik.

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Haketmek nasıl yazılır? Haketmek yazılışı ve okunuşu! TDK'ye göre haketmek birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?
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