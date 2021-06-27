Hızla beton direğe çarptı 3 kişi öldü

BURSA
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'de meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi hayatını kaybetti.
Bursa İnegöl'de, İlker Mutlu'nun (24) kullandığı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak beton direğe çarptı. Hurda yığınına dönen araçtakilerden Anvarbek Tairov (20), Gülmira Tipi (17) ve Emine Tipi (18) öldü. Sürücü ve Feride Tipi (39) ağır yaralandı.
Elazığ'da yaşanan depremin ardından Karakoçan ilçesine gitmek için yola çıkan UMKE ekibi, Elazığ-Bingöl yolunun Gülüşkür Köprüsü mevkiinde iki aracın çarpıştığını görünce hemen yardıma koştu. 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hatice ile Raife Duymaz yaşamını yitirdi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde işçi servisiyle çarpışan otomobildeki Ahmet Gündoğdu ve Sezai Dağdelen ölürken, biri ağır 4 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 6 yaşındaki Aslı İzol öldü.
Eskişehir'de 4 aracın karıştığı kazada kamyona çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Vedat Abaylu öldü.
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu Hasan Hüseyin Özen hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.