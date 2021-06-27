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Giriş Tarihi: 27.6.2021 19:29

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kararı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kararı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kalktı mı?

18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Salgınla mücadele kapsamında uzun bir süredir bu yaş grupları için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda ise 1 Temmuz itibariyle yasakların kaldırılacağı duyuruldu. Bu noktada 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, devam edecek mi soruları bu yaş gruplarında olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklama ise İçişleri Bakanlığı Genelgesinde yayınlandı. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kalktı mı? İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kararı

18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tam kapanma süreci ve öncesinde bu yaş grupları için günün belirli saatlerinde sokağa çıkma yasağı bulunuyordu. Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda ise sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağı Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Konuya ilişkin detayları içeren genelge ise İçişleri Bakanlığı tarafından az önce yayınlandı. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kalktı mı? İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kararı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ İLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

4.1- 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir.

İşte sokağa çıkma yasağı kararı ile ilgili o açıklama;

4.2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.

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İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kararı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kalktı mı?
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