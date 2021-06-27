İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kararı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kalktı mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ İLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla;

4.1- 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir.

İşte sokağa çıkma yasağı kararı ile ilgili o açıklama;