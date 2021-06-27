İstanbul'da balkon faciası: Lina Bebek feci şekilde can verdi

Burada ilk müdahalesi yapılan minik Lina Akbayin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Komşuları çiftin bu ölümle yıkıldığını, cenazenin Tunceli'ye götürülerek il merkezinde toprağa verileceğini belirtti.