İstanbul'da dehşet: Önce kafa attı sonra silahla kovaladı!

"'BAKAR MISINIZ' DEDİ, SONRA BANA KAFA ATTI"



Başına gelen olayı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Halil Ekin, "Çarşamba akşamı akşam saatlerinde aşağı indik. Tanımadığım 4 kişi vardı arabada. İlk defa gördüğüm kişilerden biri, 'Bakar mısın' dedi ve sonra bana kafa attı. Sonra bana silah çekti. Ben koşmaya başladım binanın içine girdim. Onlar da arabaya binip gittiler. Sebebini bilmiyorum, tanımıyoruz, ilk defa gördüğümüz kişiler. Şikayetçi oldum darp raporu aldım. Kaşımdan yara aldım" dedi.

OLAY ANLARI KAMERADA



Olay anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin yanına çağırdığı kişiye kafa attığı, ardından belinden çıkardığı silahla onu kovaladığı, kaçan kişinin iş yerine kendini attığı görülüyor. Silahlı saldırganın da geldiği otomobil ile olay yerinden ayrılıyor.