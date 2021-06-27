İstanbul'da inanılmaz hırsızlık: Bu iki kadına dikkat!

"DİĞER KOMŞULARIZIN DA MALINI ÇALABİLİRLER"



Çalınan cihaz sayesinde şüphelilerin başka iş yerlerinden hırsızlık yapabileceklerini söyleyen mağaza çalışanı ise "Bizim alarm sökücümüzü aldılar. Değeri 100 dolar. Bu cihazla başka mağazalarda hırsızlık yapma imkanı çok. O yüzden bütün arkadaşlar dikkat etsinler. Belki diğer komşularımızın da malını çalabilirler. Hepsi dikkatli olsun" dedi.