Kahraman doktor ilk kez konuştu! Kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtarmıştı!

"Apar topar masaya alıp, göğüs kemiğini keserek kalbi açtık. Maalesef kalpte, sağ karıncık diyoruz, orada yaralanma mevcuttu. Onardık, tamir ettik. Çocuğa böyle bir müdahale gerçekten ilk oldu. Çünkü çocuk olunca her şey değişiyor. Hepimizin çocuğu var, orada kendi çocuğumuzu görüyoruz. Artık orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii meslek icabı erişkinler de oldu, tecrübemiz oldu bu konularda ama çocuk ilk kezdi. Sonuçtan çok mutluyuz, gerçekten çok mutlu olduk sonuçtan."