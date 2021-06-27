Kar maskeli katili özel ekip arayacak

KONYA
'DA, 3 yıl önce evlerine gelen kar maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülen emekli Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen
'in (54) doktor oğulları Osman Büyükşen'in, SABAH aracılığıyla, "3 yıldır gelişme yok. Gerekirse mesleğimi bırakıp katilin bulunması için mücadele edeceğim. Özel ekip kurulsun, katil bulunsun" çağrısı yanıtsız kalmadı. Jandarma, soruşturmayı yürütmesi için 10 kişilik özel ekip oluşturdu. Çok mutlu olduklarını söyleyen Metin Büyükşen'in kardeşi Fatih Büyükşen
, "Ümidimizi kaybetmiştik. Olayın faili meçhul kalacağını düşünüyorduk. Allah devletimize zeval vermesin. Özel ekibin kurulmasıyla en kısa zamanda bu cinayetin çözüleceğine inanıyorum. Devletimize güvenimiz sonsuz. 3 yıldır süren belirsizlik bizi bitirdi. Herkes birbirinden şüphelenir oldu. Katil inşallah içimizden biri çıkmaz. Bu bizi ikinci kez yıkar. Annem artık gözyaşı bile dökemiyor. Her gün, 'Metin'im, Necla'm' diye ağlıyor. Eve her girdiğimde ağabeyimin kokusunu alıyorum. Namaz kıldığı takkesi bile orada duruyor. Bunu yapan cani bir an önce yakalansın" dedi.