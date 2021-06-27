Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Katar' yalanı: Suç duyurusunda bulunacaklar

Ak Parti'nin İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Aydın, İzmir, Antalya, Adana, Kayseri, Trabzon, Samsun, Malatya, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep İl Genç Kolları 28 Haziran Pazartesi günü saat 11.30'da "Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek" haberi üzerinden hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, haberi yapan gazetenin özür dilemesinin ardından yaptığı eleştiriler yüzünden hala özür dilememesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacak.

ÖZÜR DİLEMEDİ

Yalan bilgi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıklayan AK Parti 'den yapılan açıklamada, "Malumunuz üzere ülke gündemini meşgul eden T24 internet sitesi twitter üzerinden "Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek" yalanını ortaya atmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu yalanı sürdürüp, sınava girecek milyonlarca genç kardeşimizin duygularını istismar etti. T24 tarafından haberin yalan olduğu belirtildi ve özür dilendi. Kılıçdaroğlu ise henüz özür dilemedi. Genç kardeşlerimizin böylesine önemli ve stresli bir gününde kirli siyasetine alet eden ve sınav öncesi morallerini bozan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 28 Haziran Pazartesi günü saat 11.30 da Kocaeli Adalet Sarayı önünde basın açıklaması gerçekleştirecek, ardından suç duyurusunda bulunacağız." denildi.