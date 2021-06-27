MASTERCHEF MEHMET ŞEFİN PARMAKLARI YOK MU, ELİNE NE OLDU?

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Mehmet Şef'in sol elini gizlemesi ile ilgili sorgulamalar yapılıyor. Önceki sezonlarda da sol elini gizlemesi ile dikkatlerin odağı hâline gelen Mehmet Yalçınkaya'nın, böyle bir davranışı neden yaptığı ise merak konusu durumunda. Bu noktada, 'Masterchef Mehmet şefin parmakları yok mu, ne oldu ve nasıl kaybetti?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Edinilen bilgiye göre, Mehmet şefin sol elini gizleme nedeni de ortaya çıktı. Peki, Mehmet Şef'in parmakları neden yok, sol eline ne oldu?

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da doğdu. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim alan Mehmet Şef, 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olan Yalçınkaya, Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.