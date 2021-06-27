Melek İpek’in hedefi tıp

ANTALYA
'DA kendisine işkence yapan eşi Ramazan İpek
'i öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra, ceza almadan özgürlüğüne kavuşan Melek İpek
, tıp fakültesinde okuma hayalini gerçekleştirmek için YKS'ye girdi. İpek "Sınava 3'üncü girişim, inşallah kazanacağım. Kazanamazsam da seneye tekrar deneyeceğim. Çünkü çalışmak için fazla sürem olmadı. Küçük kızım İkra ile geldim. Bana destek olacak. İnşallah ileride ben de kızımı sınava getireceğim" dedi. Kadınlara da seslenen İpek, "Bu hayatta yapamayacağımız bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşacağız. Okusunlar, ayaklarının üzerinde dursunlar" dedi.