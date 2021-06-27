Mezopotamya Urfa’da tanıtıldı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak gibi 9 ilden oluşan GAP Bölgesi, "GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi"nin lansmanı toplantısı Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı.
Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve çok sayıda isim katıldı.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, "GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi" ile bölgenin tüm değerlerini, tarihi mirası, doğası, kentsel yapısı ve dokusu, yeme-içme, eğlence, kültürel adetleri, zanaatları ve ürünleri ile bütüncül bir yaklaşımla korumak, geliştirmek ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek olan proje ile Mezopotamya, dünyanın en büyük turizm duraklarından biri haline getirilecek.