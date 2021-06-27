Mezopotamya Urfa’da tanıtıldı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, "GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi" ile bölgenin tüm değerlerini, tarihi mirası, doğası, kentsel yapısı ve dokusu, yeme-içme, eğlence, kültürel adetleri, zanaatları ve ürünleri ile bütüncül bir yaklaşımla korumak, geliştirmek ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek olan proje ile Mezopotamya, dünyanın en büyük turizm duraklarından biri haline getirilecek.