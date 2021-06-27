Muğla Gazeteciler Cemiyetinden Mollaveisoğlu’na tepki

Cumhuriyet Gazetesi Ege temsilci ve Tele1 programcısı Tuncay Mollaveisoğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesinde maaşlı olarak 'danışman' olduğu için Muğla Valiliğinin soruşturma açtığı iddiaları üzerine bir internet portalına açıklama yaptı. Muğla basını hakkında, 'besleme' ifadesini kullanan Mollaveisoğlu'na, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akbulut yanıt verdi.

BESLEME DİYENLER AYNAYA BAKSIN

Başkan Akbulut, Mollaveisoğlu'nun Muğla basını hakkında sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Cumhuriyet Gazetesi Ege Temsilcisi, Tele 1 kanalı program sunucusu ve aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediyesi İletişim Danışmanı Tuncay Mollaveisoğlu'nun, kendisiyle ilgili Muğla Valiliği'nin soruşturma başlattığına yönelik çıkan haberler üzerine bir internet haber portalına yaptığı, "Muğla yereldeki besleme medyanın yıllar önce yazdığı danışmanlık meselesini…" şeklinde süren, yakışıksız ifadelerini üzülerek takip ettik. Sayın Mollaveisoğlu'nun 'Muğla yerelde besleme basın' şeklinde tabir ettiği meslektaşlarımız, o dönem kendisine Muğla Büyükşehir Belediyesinde yürüttüğü danışmanlık görevinin yanında, bir gazetede yazdığı köşe yazısı üzerine haber yapan ve buna bağlı olarak sorular soran arkadaşlarımızdı. Bu haberlerdeki soruları yanıtlamak yerine, haberi yapan meslektaşlarımıza 'besleme medya' şeklinde yakışıksız ithamda bulunan Mollaveisoğlu'nun, hem bir büyükşehir belediyesinin danışmanlığını yaparak maaş alıp, aynı büyükşehir belediyesi ile ilgili yapılan seçim aşamasında objektif olması gereken bir mesleği icra ederken, taraflı ve adrese teslim yazılar yazması aslında 'besleme basın' örneğinin ta kendisi değil midir? Muğla basını besleme değildir! Muğla basınına besleme diyenler aynaya baksın."

ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ

Süleyman Akbulut, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir koltuğunda büyükşehir belediyesi iletişim danışmanlığı, diğer koltuğunda gazete temsilciliği ve televizyon sunuculuğu görevleri bulunan Sayın Mollaveisoğlu'na, aynaya bakıp, "besleme medya" sözünün kimlere yakışacağını bir kere daha düşünmesini öneriyoruz. Kendisini bu talihsiz açıklamasından dolayı kınıyor, Muğla Basınından özür dilemesini bekliyoruz."