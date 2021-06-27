Kademeli Normalleşme sürecinde 21 Haziran tarihindeki kabine toplantısı sonrası gözler İçişleri Bakanlığı genelgesine çevrilmişti. Tedbirler kapsamında bir süredir hizmet veremeyen nargile kafelerin akıbeti bu noktada merak konusu haline geldi. Özellikle işletme sahipleri bu anlamda "Nargile kafeler açıldı mı, 1 Temmuz'dan sonra açılacak mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke çapında azalan vakalarla beraber yeni normalleşme adımları uygulamaya geçmişti. Buna göre; Nargile kafeler açıldı mı? İşte detaylar…
NARGİLE YASAĞI DEVAM EDİYOR
Faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.
NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?
Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek. Ancak nargile kafelerin üzerindeki kısıtlama yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.