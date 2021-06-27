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Haberler Yaşam Haberleri Nargile kafeler açıldı mı, 1 Temmuz'dan sonra açılacak mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde nargile kafeler için flaş ayrıntı!
Giriş Tarihi: 27.6.2021 19:23

Nargile kafeler açıldı mı, 1 Temmuz'dan sonra açılacak mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde nargile kafeler için flaş ayrıntı!

Nargile kafeler açıldı mı, 1 Temmuz'dan sonra açılacak mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde nargile kafeler için flaş ayrıntı!

Normalleşme kararları çerçevesinde nargile kafeler bilindiği üzere son genelgeye göre faaliyetlerini sürdüremiyordu. Bir süredir kapalı olan bu işletmelerin sahipleri detayları araştırmaya başladı. Bugün yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bu işletmelerin akıbeti de belli oldu "Buna göre nargile kafeler açıldı mı, 1 Temmuz’dan sonra açılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. 21 Haziran tarihli kabine kararlarının detaylarının kamuoyu ile paylaşıldığı genelgede bu nargile kafelere ilişkin detaylara da yer verildi. İşte o detaylar…

Kademeli Normalleşme sürecinde 21 Haziran tarihindeki kabine toplantısı sonrası gözler İçişleri Bakanlığı genelgesine çevrilmişti. Tedbirler kapsamında bir süredir hizmet veremeyen nargile kafelerin akıbeti bu noktada merak konusu haline geldi. Özellikle işletme sahipleri bu anlamda "Nargile kafeler açıldı mı, 1 Temmuz'dan sonra açılacak mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Ülke çapında azalan vakalarla beraber yeni normalleşme adımları uygulamaya geçmişti. Buna göre; Nargile kafeler açıldı mı? İşte detaylar…

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NARGİLE YASAĞI DEVAM EDİYOR

Faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.

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NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek. Ancak nargile kafelerin üzerindeki kısıtlama yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.

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Nargile kafeler açıldı mı, 1 Temmuz'dan sonra açılacak mı? İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde nargile kafeler için flaş ayrıntı!
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